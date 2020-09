Ansu Fati: “Orgoglioso di essere qui, i compagni mi hanno accolto bene” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ansu Fati, talento del Barcellona e della Spagna, è diventato oggi il più giovane marcatore di sempre con la Roja. Questo un suo breve commento a Teledeporte: “Sono molto contento, ancor di più per la vittoria della squadra. Oggi abbiamo fatto una grande partita in 90 minuti. È un orgoglio lavorare con Luis Enrique e con tutti i ragazzi, mi hanno accolto a braccia aperte e con molta fiducia. Ora dovrò lavorare al massimo per tornare in nazionale e al Barça dovrò allenarmi aspettando l’occasione giusta.” ¡¡¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!! ¡@AnsuFati acaba de marcar su primer gol con España! ¡¡VAYA GOLAZO!! 3-0 32' #SomosEspaña #SomosFederación ... Leggi su alfredopedulla

