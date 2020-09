Addio a Marco Avanzini: da 27 anni era costretto a letto dopo un incidente (Di domenica 6 settembre 2020) Varano de’ Melegari (Parma) è in lutto per la scomparsa di Marco Avanzini: aveva 46 anni e da 27 era costretto a letto a seguito di un incidente. Il sorriso di Marco Avanzini si è spento per sempre. Poche ore fa è giunta la notizia della morte del 46enne di Varano de’ Melegari, da 27 … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Addio Marco Addio a Mario De Marco, storico docente del Liceo Palmieri LecceSette Sassuolo, quale fascia sinistra vedremo con l’addio di Rogerio?

Due giorni fa, Sky Sport ha rivelato che Rogerio è ad un passo dalla cessione al Newcastle: il cartellino del terzino classe 1998 frutterà alle casse del Sassuolo un introito di 14 milioni, un bel gru ...

Un anno di coma dopo il tragico incidente, Sinnai dà l’addio a Daniela Marcialis

Sedici agosto 2019, 4 settembre 2020. Trecentottantaquattro giorni di speranza e di preghiera, quelli vissuti dalla famiglia di Daniela Marcialis, la cassiera cinquantaseienne rimasta vittima di un te ...

