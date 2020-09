Vivo lancia lo smartphone che cambia colore con un semplice tocco (Di sabato 5 settembre 2020) Il colore dello smartphone spesso mette in crisi gli utenti, divisi tra la voglia di cambiare e la prudenza di non eccedere con nuance cromatiche troppo sgargianti, che potrebbero mancare stancare col tempo. Come riportato da ‘ansa.it‘, Vivo sembrerebbe essere riuscito a trovare la soluzione in grado di mettere d’accordo tutti proponendo uno smartphone che cambia colore al tocco di un tasto. In particolare, il produttore cinese ha dotato il dispositivo di un vetro elettrocromico, capace di modificare il colore del rivestimento attraverso l’elettricità. Per saperne di più vi consigliamo di dare un’occhiata al video apparso sul social cinese Weibo, e poi arrivato anche su YouTube, in cui ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Vivo lancia Vivo lancia lo smartphone che cambia colore con un semplice tocco OptiMagazine Referendum, Miccadei (Italia Viva): “I Comuni sono ancora in tempo a trovare luoghi alternativi agli edifici scolastici”

“Ho letto con piacere del sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, che ha deciso di organizzare i seggi elettorali per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 nei locali del Centro Pastor ...

Roccapiemonte, neonata lanciata dal balcone: oggi i funerali della piccola Maria

Dopo la morte della neonata a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, la comunità ha celebrato i funerali della bambina. Le è stato dato il nome di Maria. I genitori della piccola, che sarebbe morta d ...

