Siviglia, Munir positivo al Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Il Siviglia ha comunicato che Munir ha è stato rilevato positivo al Covid-19 Ancora un positivo al Covid-19 nel calcio. Questa volta è in casa Siviglia che, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che Munir El Haddadi è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore è asintomatico e si trova al momento in quarantena e in isolamento nella sua casa di Madrid, dove è stato sottoposto a tampone. 🚨 Munir El Haddadi, positivo en Covid-19 en las pruebas PCR realizadas esta semana a la plantilla y el cuerpo técnico.#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 5, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

