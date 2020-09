Pagelle e tabellino Alessandria-Sampdoria 2-2, amichevole 2020: i voti della gara (Di sabato 5 settembre 2020) Il tabellino e le Pagelle di Alessandria-Sampdoria 2-2, match amichevole in preparazione alla stagione 2020/2021. I blucerchiati vengono raggiunti due volte nel match del Moccagatta, con i padroni di casa che prima rispondono al gol di Quagliarella con il rigore di Eusepi, e successivamente trovano il pareggio con Poppa dopo il nuovo vantaggio doriano con Bonazzoli. Alessandria (3-4-3): Crisanto 6.5; Prestia 7 (68′ Vitale sv), Cosenza 6.5, Macchioni 6; Parodi 6(46′ Gazzi 6), Casarini 6, Sulijc 6.5, Castellano 5.5 (65′ Podda sv); Chiarello 6 (65′ Gerace sv), Eusepi 7 (86′ Suppa sv), Di Quinzio 6 (65′ Poppa 7).A disposizione: BaschiazzorreAll: Gregucci Sampdoria (4-4-2): Ravaglia 6; Rocha 6 (65′ Ferrari sv), ... Leggi su sportface

Milan-Pink Bari femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per Mila ...Empoli-Roma femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per Empoli-R ...