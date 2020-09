Nasce Leonardo Nascimento de Araújo, per tutti Leonardo – 5 settembre 1969 – VIDEO (Di sabato 5 settembre 2020) Il 5 settembre 1969, in Brasile, Nasce Leonardo Nascimento de Araújo, da tutti conosciuto soltanto come Leonardo Il 5 settembre 1969, in Brasile a Niteroi, Nasce Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto a tutti semplicemente come Leonardo. Trequartista dai piedi raffinati, letale sui calci da fermo, in carriera ha vestito le maglie di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan, con cui ha vinto da protagonista il campionato 1998/1999. Terminata l’attività agonistica, ha allenato Milan, Inter e ... Leggi su calcionews24

pesterdm : Per dire... 1452: nasce Leonardo, 5 padrini e 5 madrine, sono i vicini di casa che festeggiano la nascita di quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Leonardo Firenze-San Casciano: nasce collaborazione in nome di Del Bravo La Repubblica Firenze.it B-Switch, lo streetwear giovane nato in Bolognina

«B» come Bolognina, «Switch» come «cambiare» ma anche «interruttore». Nel nome dato alla collezione c’è tutto lo spirito del progetto nato in seno al quartiere simbolo di multiculturalità e fermento c ...

Firenze-San Casciano: nasce collaborazione in nome di Del Bravo

Tra gli Uffizi di Firenze e il museo di San Casciano nasce una collaborazione in memoria del lavoro di studio e ricerca di Carlo Del Bravo, la cui collezione è stata doanata alle Gallerie dall'erede d ...

«B» come Bolognina, «Switch» come «cambiare» ma anche «interruttore». Nel nome dato alla collezione c’è tutto lo spirito del progetto nato in seno al quartiere simbolo di multiculturalità e fermento c ...Tra gli Uffizi di Firenze e il museo di San Casciano nasce una collaborazione in memoria del lavoro di studio e ricerca di Carlo Del Bravo, la cui collezione è stata doanata alle Gallerie dall'erede d ...