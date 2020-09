Life of Wine: confermata la nona edizione (Di sabato 5 settembre 2020) Ai banchi di assaggio 100 annate ormai introvabili di alcune delle più grandi cantine del Belpaese. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 600 persone tra operatori, giornalisti ed appassionati, domenica 18 ottobre torna, all’hotel Radisson Blu di Roma, Life of Wine – Viaggio nelle età del vino, evento di degustazione interamente dedicato alle vecchie annate. Qui ogni cantina porterà in assaggio l’ultima annata in commercio e almeno due vecchie annate della sua etichetta più rappresentativa. Un’occasione straordinaria per tutti i professionisti e gli appassionati che, attraverso l’assaggio di bottiglie spesso introvabili sul mercato, potranno esplorare l’evoluzione del vino nel tempo grazie agli oltre 150 vini presenti. A causa delle ... Leggi su vinonews24

dchinellato : ???? “Training, video games, working on my body and drinking wine”. LeBron James on his life in the bubble without ga… - DaBordet : ROMA. IX edizione di Life of Wine 2020 - nakaharaschuya : money, pussy, wine direi che non c’è male?? life goals - MelNYC72 : #newyorker #friday #night #wine #dinner #conversation #life #love #enjoy #summer #summervibes #summer2020 @ Lattanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Life Wine IX edizione di Life of Wine a Roma - Turismo del Gusto Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 - pagine elettroniche allegate rivista Il Pinzimonio 18 ottobre, IX Edizione di Life of Wine

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 600 persone tra operatori, giornalisti ed appassionati, domenica 18 ottobre torna a Roma Life of Wine – Viaggio nelle età del ...

i Giardini di Castel Trauttmansdorff custodi della storia del vino in Alto Adige

Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. Da più di tremila anni l ...

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 600 persone tra operatori, giornalisti ed appassionati, domenica 18 ottobre torna a Roma Life of Wine – Viaggio nelle età del ...Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. Da più di tremila anni l ...