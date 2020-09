La Juve sogna il colpo a centrocampo. Paratici lavora ancora su Paul Pogba: si può, ma a una condizione (Di sabato 5 settembre 2020) La Juventus culla ancora il sogno Paul Pogba: il francese può arrivare con una cessione eccellente Leggi su 90min

La Juventus di Dino Zoff, trascinata da un imprendibile Rui Barros ... con l'Inter che banchetta 3-1 nel Derby della Madonnina e mina i sogni di Scudetto dei cugini. Tuttavia la contemporanea ...

Senza Champions e tifosi, l'anno difficile di De Laurentiis

Che questo sia un anno delicato per il Napoli lo si capisce dalle parole e dai gesti di De Laurentiis, dal livello di tensione che si alza in quasi tutti i ragionamenti sulla sua squadra e su questo c ...

