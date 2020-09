Koulibaly, rilancio City per incassare il “Sì” di De Laurentiis: le ultime (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City. Dopo una lunga trattativa, l’accordo tra le parti sembra essere ad un passo. Ecco quanto scrive sul suo sito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Nelle ultime ore i contatti con Ramadani si sono intensificati, l’offerta del Manchester City aumenterà e si avvicinerà alla base dei 68-70 milioni più bonus. Koulibaly sta attendendo serenamente, ma sa che il suo futuro è ormai scritto. Fino alla definizione resta sempre un margine di dubbio, si tratta di trattative importanti e per un cavillo può essere messo tutto in discussione, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione e la fiducia aumenta. De Laurentiis ... Leggi su anteprima24

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA ACCORDO TROVATO, ANCHE LUI DICE ADDIO AL NAPOLI. ADL VENDE UN ALTRO BIG >>>>>… - zazoomblog : Koulibaly addio ad un passo. Rilancio del City ADL accetta - #Koulibaly #addio #passo. #Rilancio - sscalcionapoli1 : Sky - Il Napoli aspetta il rilancio del City per Koulibaly: pronti 75mln per chiudere, le ultime #calciomercato -