James Senese: «A Pino e gli altri ho dato più che ricevuto. Senza di loro sono ancora di più me stesso» (Di sabato 5 settembre 2020) Repubblica Napoli intervista James Senese in occasione di “James” il film-documentario su di lui (di Andrea Della Monica) presentato a Venezia. «Non è da tutti ricevere tanta attenzione. Anche se non credo che qualcuno potrà scoprire di me qualcosa in più rispetto a quel che comunico nei concerti o nei dischi. In sintesi, basta guardarmi in faccia. Chi vuol vedere vedrà i segni della sofferenza e della gioia della musica. Possono guardare il personaggio o l’artista, che dir si voglia, e intuire la mia vita. Certo, qualcuno mi scoprirà per la prima volta. Ma quel che c’è da sapere realmente non è mica nel film. Però è un onore essere protagonista coi miei sentimenti e le lotte che ho sempre fatto». Tanti dei suoi compagni ... Leggi su ilnapolista

James Senese: il grande sassofonista napoletano a Venezia

"Quest'anno al Festival di Venezia, il primo grande appuntamento cinematografico dopo la pandemia, c'è anche tanta Cna. Sono ben quattro, infatti, i film ...

