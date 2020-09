Il governo Conte 2 compie un anno, tutte le tappe dal Covid al Referendum (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Il sessantesimo esecutivo della storia della Repubblica, il secondo dall'inizio della legislatura, compie un anno. Il governo è sempre appeso ai rapporti altalenanti dei suoi diversissimi azionisti: i no del M5s e le 'mosse' di Matteo Renzi, passando per il Pd che, se da una parte si è dimostrato il main sponsor di Giuseppe Conte, dall'altra è sempre alle prese con tensioni e malumori interni. Inoltre, il primo anno del Conte II corrisponde, in larga parte, al 2020, annus horribilis che passerà alla storia per l'epidemia del sars-Cov-2, che continuerà a condizionare l'azione dell'esecutivo. Ma proprio l'aver saputo rispondere all'emergenza sanitaria, tanto da ricevere il riconoscimento di Paesi che, solitamente, guardavano ... Leggi su agi

