Gp Italia, Fp3: Bottas al comando, bene le McLaren con Ferrari fuori dai primi 10 (Di sabato 5 settembre 2020) Terza ed ultima sessione di prove libere del Gp d'Italia che ha visto svettare Valtteri Bottas, al termine di una mattinata che non ha visto il solito uno-due Mercedes, come avvenuto invece per tutto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Monza, LIVE le #FP3 su Sky Sport F1, canale 207! Alle 15 le qualifiche in diretta #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ? LAMPO VERSTAPPEN (?? -25' #FP3) LIVE le terze libere del GP d'Italia ???? ? - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | GP Italia 2020, FP3: Bottas ok, seguono Sainz e Norris. Leclerc 11°, Vettel 15° ? di Alessandro Secchi ?? - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #ItalianGp ???? Gp Italia 2020-FP3: Vettel soffre, Leclerc porta la SF1000 al limite della top ten… - F1inGenerale_ : #F1 | GP Italia 2020 - Gran rischio per Lewis Hamilton nelle FP3 [VIDEO] #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Fp3 F1, GP di Monza le qualifiche in diretta live dall'Italia. FP3 a Bottas, Ferrari indietro Sky Sport F1, Gp Italia (FP3): Bottas davanti alle due McLaren. Ferrari fuori dalla Top 10

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, Valtteri Bottas ha messo la sua Mercedes davanti a tutti. Alle sue spalle però, un po’ a sorpresa, non troviamo il s ...

GP Italia, FP3: Bottas al comando, le McLaren inseguono

Questa mattina i piloti di Formula 1 sono scesi in pista per correre l’ultima sessione di prove libere del GP d’Italia. Le FP3 si sono concluse con la Mercedes di Bottas al comando, seguita dalle due ...

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, Valtteri Bottas ha messo la sua Mercedes davanti a tutti. Alle sue spalle però, un po’ a sorpresa, non troviamo il s ...Questa mattina i piloti di Formula 1 sono scesi in pista per correre l’ultima sessione di prove libere del GP d’Italia. Le FP3 si sono concluse con la Mercedes di Bottas al comando, seguita dalle due ...