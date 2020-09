Giuseppe Conte: "Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari" (Di sabato 5 settembre 2020) “Voterò sì”. Lo dice chiaramente il premier alla festa del Fatto Quotidiano, parlando del referendum sul taglio dei parlamentari. Ridurre il numero, ha continuato il presidente del Consiglio, “non pregiudica la funzionalità del Parlamento”. L’abbraccio a Draghi. Poi un riferimento all’ex presidente della Bce: “Avrei visto molto bene Draghi come Presidente della commissione europea e avevo cominciato a lavorarci con alcuni colleghi europei ma lui mi disse che era stanco e voleva riposarsi un pò, credo che lo si tiri in ballo invano”. E ancora: “Draghi penso che quando si invoca lo si tiri per la giacchetta. Non lo vedo come un rivale. È una persona di valore, una eccellenza espressa dal paese nei ruoli che ... Leggi su huffingtonpost

I verbali del Comitato tecnico-scientifico "sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e ...

