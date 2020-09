Giuseppe Conte: «Dialogo con tutti, anche con Meloni. Solo Salvini non mi richiama» (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a intervenire nel dibattito pubblico a partire proprio dal palco della Festa del Fatto Quotidiano. Il premier riporta una serie di indicazioni per fare il punto su quella che è stata la cronologia della pandemia in Italia, cercando di chiarire anche gli aspetti che riguardano la mancata istituzione delle zone rosse di Alzano e Nembro. Il presidente del Consiglio ha riportato le stesse indicazioni che ha dato ai magistrati di Bergamo che lo hanno ascoltato prima dell’estate. LEGGI anche > Per Salvini, Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato Salvini non dialoga con Conte, le parole del presidente del Consiglio Tuttavia, ha svelato anche un particolare ... Leggi su giornalettismo

Open_gol : A Catania urlano 'Buffone' a Conte, nessun TG riporta il video perché è del 2019 e il contestato era Salvini - VittorioSgarbi : #scarsi #leccalecca #movimento5patacche In un Paese minimamente normale gente così verrebbe radiata per sempre dall… - LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - DANY303P : RT @LaVeritaWeb: Allestisce stand, ha un capitale di 4.000 euro e ne fattura 400.000 l'anno. Eppure la Nexus consegnerà a Domenico Arcuri 1… - Libero_official : 'Il piano va tenuto segreto'. I verbali del #Cts mettono in difficoltà Giuseppe #Conte: l'obiettivo, all'inizio del… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte verso il lancio del suo partito: da Pecoraro Scanio a Schifani, tutti i nomi della kermesse Liberoquotidiano.it Coronavirus, Conte: Fiducioso per l'autunno, no nuovo lockdown generalizzato

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Possiamo affrontare con fiducia l'autunno, non dovremo più predisporre un lockdown generalizzato", al massimo "su zone circoscritte". Così il presidente del Consiglio Gius ...

Ema: crisi seria e prospettiva incerta

Riunione d’urgenza questa mattina della Segreteria Provinciale della Fismic/Confsal di Avellino per analizzare la crisi della Ema di Morra de Sanctis. Situazione molto preoccupante, dichiara il Segret ...

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Possiamo affrontare con fiducia l'autunno, non dovremo più predisporre un lockdown generalizzato", al massimo "su zone circoscritte". Così il presidente del Consiglio Gius ...Riunione d’urgenza questa mattina della Segreteria Provinciale della Fismic/Confsal di Avellino per analizzare la crisi della Ema di Morra de Sanctis. Situazione molto preoccupante, dichiara il Segret ...