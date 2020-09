“Futuro di Messi non legato a quello di Suarez, lui è già d’accordo con la Juve” (Di sabato 5 settembre 2020) Un tweet abbastanza chiaro ed eloquente che aggiorna la vicenda Suarez-Juventus. Dopo la telenovela Messi, chiusa ieri con le parole dell’argentino che ha affermato di dover rimanere in blaugrana, si è iniziato a pensare che anche il futuro del Pistolero potesse cambiare. Non sarà così, quantomeno secondo l’affermazione di Guillem Balague, il biografo della Pulce: “Non è vero che il futuro di Messi è legato a quello di Suarez. L’uruguaiano è d’accordo con la Juve e questo non influisce su ciò che deciderà Leo. La richiesta al Barcellona si è abbassata: anziché i due anni rimasti di contratto (uno su opzione), Suarez sarebbe contento se gli venisse pagato anche un ... Leggi su calcioweb.eu

