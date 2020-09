Coronavirus, boom di positivi in ospedale: chiuso il pronto soccorso (Di sabato 5 settembre 2020) Il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso per sanificazione dopo che alcuni pazienti sono risultati positivi al Coronavirus. Dal tardo pomeriggio si è quindi provveduto a chiudere il pronto soccorso ed è iniziata la sanificazione dei locali, al termine della quale il pronto soccorso sarà riaperto. I test rapidi sono stati estesi a tutto il personale del pronto soccorso. Nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati nella palazzina M dell’ospedale. Nessuno di loro, però, è ricoverato in terapia intensiva o subintensiva. Da ieri in nessuna regione si sono ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - news24_city : Coronavirus, boom di contagi in Puglia: 117 nuovi casi - LuciaLaVita1 : RT @Corriere: Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soc... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di contagiati (+82) e ricoverati (+18) in Piemonte, ma resta stabile il numero dei malati in terapia intensiva TorinOggi.it Coronavirus, due mini focolai a Rovato e Coccaglio. “Tendenza al peggioramento”

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, sul fronte della diffusione del contagio da coronavirus sono emersi 1.733 nuovi casi positivi in tutta Italia, come non si vedevano dallo scorso mag ...

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.733 casi e 11 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, sul fronte della diffusione del contagio da coronavirus sono emersi 1.733 nuovi casi positivi in tutta Italia, come non si vedevano dallo scorso mag ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.