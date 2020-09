Coronavirus: Berlusconi “stabile, cauto ma ragionevole ottimismo” (Di sabato 5 settembre 2020) “Le condizioni cliniche del paziente” Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus, “permangono stabili“: lo ha reso noto Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, nel bollettino odierno. “Il quadro respiratorio e clinico conferma un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo“.L'articolo Coronavirus: Berlusconi “stabile, cauto ma ragionevole ottimismo” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - SkyNews : Coronavirus: Former Italy PM Silvio Berlusconi in hospital after testing positive - Agenzia_Ansa : Zangrillo: 'Per #Berlusconi previsto ricovero di qualche giorno. Il suo umore non è dei migliori, e anche il mio'… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: 'Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme'. È lo striscione appeso davanti all'ospedale San Raffaele a Milano… - Angelinidavide3 : RT @Libero_official: #MarinaBerlusconi contro Carlo #DeBenedetti: 'Le frasi contro mio padre? Uomo in disarmo, merita solo commiserazione'… -