Castel Volturno, Oliva: “Solidarietà al Sindaco, un Consigliere viene e l’altro va” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – “Esprimo solidarietà al Sindaco perché sta vivendo tutto quello che un primo cittadino non vorrebbe mai vivere: in maggioranza consiglieri vanno e vengono senza sosta. Nessuna traccia di stabilità”. Sono parole molto critiche quelle pronunciate dal Consigliere comunale, leader dell’opposizione al comune di Castel Volturno, Nicola Oliva, nel corso del consiglio comunale tenutosi nella giornata di giovedì 3 settembre. “Nel nostro paese la politica è ufficialmente morta. La prova certa è il modus operandi adottato nel caso del subentro di nuovi assessori all’interno della maggioranza – dichiara ... Leggi su anteprima24

