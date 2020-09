Zingaretti: "Unità con il M5S per fermare le destre" (Di sabato 5 settembre 2020) Nicola Zingaretti oggi ha postato un messaggio in cui invita gli elettori a non disperdere il voto e ha cominciato il post parlando degli iscritti alla piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle che hanno dato un'indicazione chiara volta all'Unità contro le destre. Zingaretti ha scritto:"La base del M5S ha votato e dopo molti anni ha dato un’indicazione chiara: Unità per fermare le destre. Non sempre è stato possibile, ma la situazione attuale è chiara. Nei sistemi maggioritari a turno unico, come le presidenziali per le regioni, o si sta di qua o si sta di là, disperdere il voto vuol dire far vincere le destre. Non disperdiamo i voti. Mobilitiamoci!"Poco dopo, pubblicando la foto che vedete qui sopra in cui ... Leggi su blogo

Finora è rimasta nell’album dei desiderata per Palazzo d’Accursio. Evocata a tutte le latitudini, dai cattolici alla sinistra, come il nome che, se fosse in campo nel 2021 per la successione a Virgini ...

Eezioni regionali 2020 e referendum: il governo Conte si gioca tutto

E' il tema che agita la maggioranza da settimane. Da luglio il segretario Pd lancia appelli per la calendarizzazione alla Camera della riforma di stampo proporzionale con sbarramento e diritto di trib ...

