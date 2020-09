Viaggi in carrozzina - Silke Pan. Seconda parte. Il coraggio della vita. (Di venerdì 4 settembre 2020) Ti leggo un po' delle cose che hai fatto. Per quanto riguarda l'handbike detieni il record mondiale nella maratona. Sei stata vice-campionessa del mondo, hai vinto una medaglia d'oro in Coppa del ... Leggi su viaggi-in-carrozzina.blogautore.espresso.repubblica

PanSilke : Silke Pan. Prima parte. Dal trapezio alla paraplegia, andata e ritorno. - - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: Lettera aperta a un odiatore. Caro Giorgio Rigato, permettimi di chiamarti caro. Non perché io sia spinto da immotivato aff… - mentinfuga : Lettera aperta a un odiatore. Caro Giorgio Rigato, permettimi di chiamarti caro. Non perché io sia spinto da immoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi carrozzina I paraplegici che volano con il kitesurf sul lago con la tavola per carrozzina l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige FISPES riparte da Jesolo con tre giorni di gare di tutte le sue discipline

Il fine settimana dell’11-13 settembre lo sport targato FISPES tornerà in campo con la celebrazione di campionati e meeting di tutte le sue discipline. Sarà la città di Jesolo a fare gli onori di casa ...

Protocolli medici e giocatori positivi al Covid-19: ecco le misure della FIP

In questi giorni la FIP ha ufficializzato i passaggi da seguire in caso di positività di un membro del Team Squadra e i protoccoli medici dalla A1 alla Prima Divisione Al momento la FIP considera ques ...

Il fine settimana dell’11-13 settembre lo sport targato FISPES tornerà in campo con la celebrazione di campionati e meeting di tutte le sue discipline. Sarà la città di Jesolo a fare gli onori di casa ...In questi giorni la FIP ha ufficializzato i passaggi da seguire in caso di positività di un membro del Team Squadra e i protoccoli medici dalla A1 alla Prima Divisione Al momento la FIP considera ques ...