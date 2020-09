Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 16:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E PROSUEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOM BA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI VI SONO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - geastellata : RT @virginiaraggi: Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una rotonda al… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori Via Etruria ?DIVIETO DI TRANSITO tra Piazza Tuscolo e Via Solunto ??I lavori, al fine di creare… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it