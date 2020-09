Truffe SMS: come riconoscerle e quando scattano. I rischi dello smishing (Di venerdì 4 settembre 2020) Ben sappiamo che il reato di truffa è uno dei più subdoli, perché l’autore di questo illecito approfitta dello stato di inconsapevolezza della vittima, generato da quelli che la legge definisce “artifici o raggiri” all’art. 640 Codice Penale. La truffa infatti comporta l’inganno nei confronti della vittima, allo scopo di ottenere illegittimamente un vantaggio economico per sè o altri. In parole povere, il truffatore prospetta al truffato una visione della realtà non corrispondente al vero, per sottrargli risorse patrimoniali e trarne un profitto ingiusto. Oggi, con le moderne tecnologie, la truffa si è rivoluzionata, ed abbiamo quindi tecniche nuove per ingannare il malcapitato di turno. Qui di seguito vogliamo porre attenzione verso le Truffe sms, ovvero attuate tramite ... Leggi su termometropolitico

donvitorap : #Windtre fa truffe ti fotte giga e soldi e ti chiedono chi canta CON TE PARTIRÒ dici Bocelli e x non darti premio d… - infoiteconomia : Truffe online: attenzione al SMS di Intesa Sanpaolo - ortyzapple : @PosteNews Ma non era un sms vostro, ma un finto Amazon. Certo bisogna vedere il link e si capisce subito! Comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe SMS Truffe online: attenzione al SMS di Intesa Sanpaolo Tecnoandroid WhatsApp: attenzione al codice di attivazione! Il rischio è di perdere l'uso dell'account. Come evitarlo

Le truffe in WhatsApp sono sempre all'ordine del giorno e nel corso degli anni ne abbiamo viste di ogni tipo in tal senso. Oggi si parla di una nuova, ma non troppo, truffa che prende in considerazion ...

Truffa: Attenti all’SMS della finta consegna

Se in questi giorni avete ricevuto un SMS sospetto, nel quale vi viene richiesto di confermare il vostro indirizzo postale per la ricezione di un pacco, ebbene è una truffa. State realmente aspettando ...

Le truffe in WhatsApp sono sempre all'ordine del giorno e nel corso degli anni ne abbiamo viste di ogni tipo in tal senso. Oggi si parla di una nuova, ma non troppo, truffa che prende in considerazion ...Se in questi giorni avete ricevuto un SMS sospetto, nel quale vi viene richiesto di confermare il vostro indirizzo postale per la ricezione di un pacco, ebbene è una truffa. State realmente aspettando ...