Tour de France, bis di Van Aert. Yates resta maglia gialla (Di sabato 5 settembre 2020) Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) vince in volata la settima tappa del Tour de France 2020, che partiva da Millau per arrivare a Lavaur, per un totale di 168 km complessivi, davanti a Edvald Boasson Hagen (NTT) e Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept). A 30 km dal traguardo di Lavaur, l`azione della Ineos spezza il gruppo, mettendo in difficoltà big come Richie Port, Mikel Landa e Tadej Pogacar, che perde la maglia bianca a favore di Egan Bernal. Adam Yates (Mitchelton-Scott) rimane saldamente maglia gialla. Leggi su ilfogliettone

