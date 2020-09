Torino, celebrati i funerali delle due sorelline uccise dall'albero caduto sulla tenda (Di venerdì 4 settembre 2020) Lultimo saluto alle bimbe 04 settembre 2020 16:44 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ... Leggi su tgcom24.mediaset

Torino - Per celebrare l’ottantesimo compleanno di Dario Argento, il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta Dario Argento - The Exhibition, la prima grande mostra dedicata al maestro italiano d ..."L'albero era marcio, è giusto che si sappia". "Non mi parlino di giustizia". Sono gli sfoghi dei familiari delle due sorelle di 3 e 14 anni uccise da un albero domenica scorsa al campeggio "Verde mar ...