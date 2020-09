Studente positivo in una scuola romana, scattano i protocolli previsti (Di venerdì 4 settembre 2020) Presso la scuola Marymount International di Roma è stato accertato il primo caso di Studente positivo al Covid-19 in una scuola della capitale In isolamento docenti ed alunni che sono venuti in contatto con l’alunno dell’ultimo anno del liceo Marymount International di Roma. La Preside dell’istituto ha contattato questa mattina le famiglie per comunicare il caso di positività, facendo scattare il protocollo previsto. Studenti ed insegnanti venuti in contatto col ragazzo, saranno tenuti all’isolamento domiciliare fino quando non saranno pronti gli esiti dei test. Il protocollo emesso dal Ministero dell’Istruzione in vista della gestione di contagi nella scuola, prevede tutte le modalità di intervento da parte del personale scolastico nella gestione dei ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare - Ariadnasleft : RT @fattoquotidiano: Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare - _A_mors : RT @AlessandraOdri: L'infettivologo #Bassetti: 'Se uno studente viene al mio esame all'inizio del quarto anno di medicina e mi dice che uno… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare Il Fatto Quotidiano Coronavirus: due casi positivi nelle scuole postobbligatorie a Lugano

LUGANO – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che due giovani che frequentano due scuole postobbligator ...

Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare

Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertit ...

LUGANO – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che due giovani che frequentano due scuole postobbligator ...Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertit ...