Sposo positivo durante il matrimonio: in isolamento centinaia di invitati (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, lo Sposo è positivo: persone in isolamento dopo le nozze a Latina Un altro matrimonio in epoca Covid che termina con una quarantena di gruppo: questa volta l’episodio ha coinvolto uno Sposo di Latina risultato positivo dopo aver celebrato le nozze. Il risultato? Quarantena per un centinaio di persone, nella speranza che siano state rispettate le misure di sicurezza e che nessuno sia stato contagiato a sua volta. Nella giornata di ieri, ad Aprilia (Latina) sono stati registrati due nuovi casi di contagio da Coronavirus, uno dei quali proprio il neoSposo. Pare che l’uomo sia stato di recente in Sardegna, forse per festeggiare l’addio al celibato. Ricostruendo l’elenco degli invitati al ... Leggi su tpi

