Slitta l’inizio delle scuole, parla il dirigente scolastico: “è un vantaggio per organizzare meglio” (Di venerdì 4 settembre 2020) Non più il 14 settembre, bensì il 24 quanto ipotizzato dalla Regione Campania: dovrebbe Slittare l’apertura delle scuole. In questo modo i dirigenti potranno avere più tempo per organizzare la ripartenza tra nuove regole e norme anti covid. L'articolo Slitta l’inizio delle scuole, parla il dirigente scolastico: “è un vantaggio per organizzare meglio” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SaCe86 : ‘#TemptationIsland 8’, slitta l’inizio del reality: il clamoroso motivo! - TgrRaiFVG : Slitta di una settimana per l'Udinese l'inizio del prossimo campionato di serie A. La Lega ha accolto la richiesta… - Yogaolic : RT @napolista: Serie A, per Inter e Atalanta slitta la data di inizio. Bocciata la richiesta di Cagliari e Roma Le squadre di Conte e Gasp… - __ladyf : Temptation Island: slitta l'inizio a causa di un falò di confronto immediato - LameziaInforma : Slitta di una settimana l’inizio della Coppa Calabria di calcio a 11, della Coppa Italia C5 e dei campionati di Ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta l’inizio Dj morta: slitta a martedì il sopralluogo nei posti in cui c'erano i corpi di Viviana e Gioele Affaritaliani.it