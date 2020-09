Scuola, la strategia del Governo: test rapidi in caso di positività (Di venerdì 4 settembre 2020) A pochi giorni dal rientro a Scuola il Governo studia una strategia. Saranno svolti test rapidi in caso di positività di uno studente. Mancano solamente dieci giorni al rientro a Scuola, ed il Governo studia una strategia in extremis in caso di positività di uno studente. Il nuovo anno scolastico sarà accompagnato da tantissimi dubbi … L'articolo Scuola, la strategia del Governo: test rapidi in caso di positività proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Scuola strategia Rosato: "La scuola non è solo emergenza. Serve una strategia di rilancio" avellino.zon.it Scuola, sindacati in piazza a Roma il 26 settembre

Sindacati in piazza per difendere la scuola. Sabato 26 settembre si solgerà a Roma la manifestazione nazionale indetta dal Comitato "Priorità alla scuola", cui aderiranno i sindacati della scuola Flc ...

Scuola, test rapidi al posto della quarantena di classe. Il piano del governo

L'emergenza Coronavirus continua ma la scuola prova a ripartire. Ormai alla prima campanella mancano dieci giorni, ed è corsa contro il tempo per riaprire in presenza in sicurezza. Uno dei problemi è ...

Sindacati in piazza per difendere la scuola. Sabato 26 settembre si solgerà a Roma la manifestazione nazionale indetta dal Comitato "Priorità alla scuola", cui aderiranno i sindacati della scuola Flc ...L'emergenza Coronavirus continua ma la scuola prova a ripartire. Ormai alla prima campanella mancano dieci giorni, ed è corsa contro il tempo per riaprire in presenza in sicurezza. Uno dei problemi è ...