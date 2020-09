Scuola, in Emilia-Romagna test sierologico per 25mila. Solo due positivi (Di venerdì 4 settembre 2020) BOLOGNA – Solo due positivi al tampone su oltre 25.000 test sierologici già effettuati, in Emilia-Romagna, al personale scolastico. È il primo bilancio della campagna volontaria di screening voluta dalla Regione in vista della ripartenza della scuola, ma anche dei nidi e delle materne, nella massima sicurezza possibile. Leggi su dire

