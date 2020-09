Scott McLaughlin, debutto in IndyCar a fine stagione? (Di venerdì 4 settembre 2020) Sembra avverarsi il sogno di Scott McLaughlin di debuttare in IndyCar. Il 26enne neozelandese, pilota Penske nella serie australiana Supercars, potrebbe correre con lo stesso team nella serie americana. Il debutto potrebbe avvenire il prossimo 25 ottobre, nell’ultima gara della stagione a St. Petersburg. Il condizionale qui è d’obbligo, perché le incertezze su questo ambito sono tante. In testa quelle sulle restrizioni sui viaggi intercontinentali, che potrebbero far saltare tutto. McLaughlin ha già provato la Dallara IndyCar in una serie di test, ben impressionando per velocità e costanza. Scott McLaughlin, il sogno americano della IndyCar La tappa di avvicinamento di ... Leggi su sport.periodicodaily

