Sabato 5 settembre è l’Amazon Day, il WWF: “10 cose da sapere sull’Amazzonia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il nostro Pianeta, nella sua interezza, funziona attraverso alcuni grandi sistemi fondamentali per la vita sulla Terra. L’Amazzonia è uno di questi: è un tassello cruciale degli equilibri climatici, genera piogge localmente e a grandissima distanza, raffredda il pianeta, assorbe e immagazzina carbonio sottraendolo all’atmosfera, custodisce il 10% della biodiversità mondiale, contrasta la desertificazione, produce acqua, cibo e medicine. Questo territorio, inoltre, custodisce straordinarie comunità indigene senza le quali, molte aree della foresta non sarebbero ugualmente protette e custodite. Il 5 settembre si celebra l’Amazon Day, o meglio Dia da Amazônia, data in cui, nel 1850, il Príncipe D. Pedro decretò la creazione della Província do Amazonas (oggi Estado do Amazonas) e che è ... Leggi su meteoweb.eu

Piu_Europa : ?? #PIUEUROPA IN OLTRE 30 PIAZZE PER DIRE #IOVOTONO ?? ? Sabato 5 e domenica 6 settembre #PiuEuropa in oltre 30 piaz… - Mov5Stelle : Sabato 12 settembre vi aspettiamo ai gazebo e ai banchetti informativi che allestiremo in tutta Italia per risponde… - OfficialASRoma : ?? Calendario Serie A ??? Verona-Roma sarà l'anticipo di sabato 19 settembre, alle 20:45 ?? #ASRoma - OperaRoma : Settembre in musica, concerto 'Tutto Verdi' Grazie, è bello condividere emozioni! Vi aspettiamo al Costanzi per la… - lospazioBT : Sabato 19 settembre “Lo spazio” celebra il #fabrianofestivaldisegno 2020... ingresso libero dalle ore 15:00 alle 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato settembre Al fianco degli operatori dello spettacolo, concerto sabato 12 settembre in piazza Maggiore a Bologna Regione Emilia Romagna Villa Bonin Restaurant & Music Bar, weekend al top: 4/9 Flamingo Night, 5/9 Enamoré dj set

Venerdì 4 e sabato 5 settembre Villa Bonin continua a proporre la formula Restaurant & Music Bar, per un altro doppio party da vivere con ingresso libero tutta la notte e per chi vuol regalarsi il mas ...

Levanto Music Festival Amfiteatrof: i prossimi appuntamenti

In attesa del gran finale, sabato 12 settembre, il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it) si avvia alla conclusione con tre appuntamenti e ospiti speciali. Lunedì 7 settembre ...

Venerdì 4 e sabato 5 settembre Villa Bonin continua a proporre la formula Restaurant & Music Bar, per un altro doppio party da vivere con ingresso libero tutta la notte e per chi vuol regalarsi il mas ...In attesa del gran finale, sabato 12 settembre, il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it) si avvia alla conclusione con tre appuntamenti e ospiti speciali. Lunedì 7 settembre ...