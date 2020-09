Rientro a scuola, arriva la Nuova Normalità: una sfida per costruire un altro modello di didattica (Di venerdì 4 settembre 2020) di Mauro Sandrini* A scuola, alle riunioni a cui noi docenti stiamo partecipando in questi giorni viene ripetuto come un mantra che la didattica viene dopo la sicurezza. È davvero un dramma? No, è un’opportunità per innovare la didattica e renderla più efficace e adeguata ai tempi. La Nuova Normalità imposta dal Covid-19 ci costringe a una scelta inevitabile: o la subiamo passivamente, o la accettiamo come una sfida per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, un nuovo modello di scuola. In particolare “insegnare ai tempi del coronavirus” ha senso solo se ci avventuriamo verso la riscoperta della funziona pedagogica della scuola. Il Covid-19 ha decretato la scomparsa del fantasma ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - SaveChildrenIT : Riapertura #scuole: 7 genitori su 10 dichiarano di avere preoccupazioni relative al rientro a scuola; la principale… - agorarai : 'Ho tanta paura guardando al 14 settembre e la riapertura delle scuole. Tante mamme e tante famiglie nel panico mi… - Comune_Pomezia : #Pomezia Emergenza #Covid, rientro a scuola in piena sicurezza. In completamento i lavori di adeguamento dell'Istit… - GemelliMolise : La prima sessione del corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici è stata seguita da circa 4 mila insegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, il pasticcio delle elementari. A fine anno giudizi ma a gennaio ancora i voti Corriere della Sera Mascherina in classe, anche quella di stoffa va bene (va lavata ogni giorno)

Contrordine, anche le mascherine di stoffa vanno bene per entrare a scuola, l’utilizzo di quelle chirurgiche è una raccomandazione, non un obbligo. Le linee guida che disciplinano l’uso della mascheri ...

Rientro a scuola: congedo parentale o smart working per il genitore di under 14 in quarantena

Rientro a scuola: se un alunno al di sotto dei 14 anni dovrà andare in quarantena obbligatoria, per il genitore lavoratore scatterà il congedo o lo smart working. È quanto deciso ieri sera dal Consigl ...

Contrordine, anche le mascherine di stoffa vanno bene per entrare a scuola, l’utilizzo di quelle chirurgiche è una raccomandazione, non un obbligo. Le linee guida che disciplinano l’uso della mascheri ...Rientro a scuola: se un alunno al di sotto dei 14 anni dovrà andare in quarantena obbligatoria, per il genitore lavoratore scatterà il congedo o lo smart working. È quanto deciso ieri sera dal Consigl ...