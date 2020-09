Regione, personale scolastico: solo 2 positivi al tampone su 25mila test sierologici (Di venerdì 4 settembre 2020) solo 2 positivi al tampone su oltre 25 mila test sierologici già effettuati, in Emilia-Romagna, al personale scolastico. É il primo, significativo dato che emerge dalla campagna volontaria di ... Leggi su cesenatoday

