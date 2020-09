REFERENDUM, PERCHÉ NO/-16. Se i primi a non crederci sono i promotori della riforma (Di venerdì 4 settembre 2020) Tre indizi fanno una prova. Il primo. Oltre ai diversi transfughi, sono già quattro i parlamentari grillini che, pur rimanendo nel partito, hanno annunciato l’intenzione di votare No al REFERENDUM costituzionale sul taglio della rappresentanza parlamentare: l’ultima bandiera identitaria che il Movimento 5stelle non abbia ancora ammainato e vilipeso. A quel che risulta, altri seguiranno.Il secondo. Nei giorni scorsi, alla Camera, uno sconsolato Luigi Di Maio ha confidato tutta la propria amarezza: “Io ci sto mettendo la faccia, vado il televisione, giro l’Italia, ma la maggior parte dei nostri eletti se ne frega e al massimo fa un post su Facebook”. Post che, e anche questo è un segno dei tempi, ormai da giorni scatenano commenti più negativi che positivi.Il terzo indizio emerge dai dati ... Leggi su huffingtonpost

