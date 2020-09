Referendum: Di Maio, ‘taglio parlamentari passo in modernizzazione Paese’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Questo è il momento di crescere, è il momento per l’Italia di affacciarsi ancora di più ai mercati di tutti il mondo ed è il momento di modernizzarsi. Io credo che la modernizzazione del Paese passi anche per il Referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio.“è un altro segnale che noi diamo a tutto il mondo, che l’Italia torna ai livelli europei per il numero di parlamentari, che l’Italia razionalizza le spese che non sono importanti in un momento di crisi come questo, che l’Italia velocizza i propri processi perché con meno parlamentari, ... Leggi su calcioweb.eu

