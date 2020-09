Pierluigi Diaco: ‘Io e te non torna in onda, non ci hanno autorizzato’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Niente da fare per Pierluigi Diaco. Il conduttore si è visto bloccare il ritorno in onda del programma ‘Io e te’ dopo che una collaboratrice nei giorni scorsi era risultata positiva al Coronavirus. Uno spiraglio in realtà si era aperto nelle ultime ore, quando Rai1 aveva comunicato la possibilità di tornare per l’ultima puntata di stagione venerdì 4 settembre. Nel pomeriggio di giovedì 3 settembre, però, non era ancora arrivato l’esito del tampone della collaboratrice, e per questo l’eventualità del ritorno è stata accantonata definitivamente. Io e te, Pierluigi Diaco a sorpresa lascia lo studio: ‘Basta, basta, basta’ I ringraziamenti di Pierluigi ... Leggi su tvzap.kataweb

