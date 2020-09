Pd in pressing, Sassoli apre a sua candidatura a Sindaco (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – La ricerca del Pd di un suo candidato a Sindaco di Roma sembra essere arrivata a un punto di svolta. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, David Sassoli ha rimosso la sua iniziale indisponibilita’ alla corsa per il Campidoglio ed ha aperto uno spazio a una sua candidatura. Il pressing condotto da tempo dagli alti vertici del partito nei confronti del presidente del parlamento Europeo ha sortito i primi effetti, anche se non ancora decisivi. Due, in particolare, sarebbero le questioni da risolvere affinche’ questa apertura dell’esponente dem si trasformi in una definitiva discesa in campo. La prima (non necessariamente in ordine di importanza) riguarda il piano ‘interno’, cioe’ la ragionevole garanzia che lui sia il candidato che il Pd unitariamente portera’ ... Leggi su romadailynews

