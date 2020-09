Orrore in Germania: madre uccide 5 figli e tenta il suicidio sotto il treno, la polizia: “Una tragedia di dimensioni spaventose” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’immane tragedia è avvenuta a Solingen, in Germania. Le vittime avevano un’età compresa fra gli 1 e 8 anni. Unico sopravvissuto il fratellino di 11 anni che era con la madre al momento del tentato suicidio Una tragedia “di dimensioni spaventose”: è così il capo della polizia tedesca ha definito questa terribile vicenda. 5 i … L'articolo Orrore in Germania: madre uccide 5 figli e tenta il suicidio sotto il treno, la polizia: “Una tragedia di dimensioni spaventose” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Italia : Orrore in Germania, trovati 5 bambini morti in casa a Solingen - Adnkronos : Madre uccide 5 figli e tenta suicidio, orrore in #Germania - robertaguarducc : RT @Agenzia_Italia: Orrore in Germania, trovati 5 bambini morti in casa a Solingen - tg2rai : Orrore in #Germania, a #Solingen una donna di 27 anni avrebbe ucciso 5 dei suoi 6 figli prima di tentare il suicidio - MianiAttilio : Caso Navalny,Ue:'Possibili sanzioni alla Russia'- Turchia, in sciopero fame da oltre 200 giorni - Beirut, scoperte… -