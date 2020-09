Napoli, 71 alloggi per le fasce più deboli (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiInizieranno a breve, in via Vigliena, i lavori per la realizzazione di 71 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, destinate alle fasce più deboli. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso residenziale con annessi servizi integrati (spazi collettivi ad uso polifunzionale, spazi pubblici con connessione wi-fi, un punto ristoro, aree verdi e una terrazza ricreativa per attività ludiche e culturali), finalizzati alla costruzione di un senso di comunità e di appartenenza, attraverso la realizzazione di luoghi di incontro e di socializzazione. Il 50% degli alloggi saranno dati in affitto con canoni calmierati per un periodo non inferiore ai 10 anni, e il restante 50% sarà acquistabile con un piano di riscatto dai soggetti rientranti in categorie ... Leggi su anteprima24

SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Napoli, al via la realizzazione di 71 nuovi alloggi di edilizia sociale [aggiornamento delle 13:28] - Notiziedi_it : Napoli, al via la realizzazione 71 nuovi alloggi edilizia sociale - rep_napoli : Napoli, al via la realizzazione di 71 nuovi alloggi di edilizia sociale [aggiornamento delle 13:28] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli alloggi Napoli, al via la realizzazione 71 nuovi alloggi edilizia sociale La Repubblica Napoli, al via la realizzazione 71 nuovi alloggi edilizia sociale

Inizieranno a via Vigliena i lavori per la realizzazione di 71 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, destinate alle fasce più deboli. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso con ...

Napoli, edilizia popolare: via alla realizzazione di 71 nuovi alloggi. Canoni calmierati per 10 anni

"Una sintesi delle priorità espresse dai vari settori rappresentati da Confcommercio Campania" che rappresentino "temi chiave per il rilancio complessivo dell'economia della Campania".

Inizieranno a via Vigliena i lavori per la realizzazione di 71 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, destinate alle fasce più deboli. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso con ..."Una sintesi delle priorità espresse dai vari settori rappresentati da Confcommercio Campania" che rappresentino "temi chiave per il rilancio complessivo dell'economia della Campania".