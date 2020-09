Messi resta al Barcellona (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel : lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. “Ma volevo andarmene”, ha precisato la Pulce, “la gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perchè non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club”.Nell’intervista il calciatore ha continuato: ”È stato un anno molto complicato,ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite, nello spogliatoio. Era diventato tutto molto difficile per me ed ho pensato di andare in cerca di nuovi obiettivi, di aria nuova”: Leo Messi, nell’intervista a Goal spiega perché avrebbe voluto lasciare il Barcellona, sottolineando che Bartomeu “non è stato di parola”.“Non è stato a causa ... Leggi su huffingtonpost

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - FBiasin : Allora, più o meno è tutto chiaro: #Messi resta, è il #Barcellona che se ne va. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - Massimi67339505 : @J_Mercato @FCBarcelona Alla fine #Barcellona e #Messi troveranno un accordo dove i blaugrana potranno incassare so… - P3droFavale : Messi che resta significa solo una cosa: nessuno... mai nessuno sarà più grande del Club dove gioca. Punto! #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Messi resta Messi resta al Barcellona

Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. “Ma volevo andarmene”, ha precisato la Pulce, “la gestione di Bartomeu al Barce ...

Messi cede: "Resto, non potevo portare il Barcellona in tribunale"

Telenovela finita: Lionel Messi resta al Barcellona. Ma quella del campione argentino è una decisione sofferta e soprattutto dettata dalle conseguenze, anche legali, del suo eventuale addio alla magli ...

Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. “Ma volevo andarmene”, ha precisato la Pulce, “la gestione di Bartomeu al Barce ...Telenovela finita: Lionel Messi resta al Barcellona. Ma quella del campione argentino è una decisione sofferta e soprattutto dettata dalle conseguenze, anche legali, del suo eventuale addio alla magli ...