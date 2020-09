Lorella Cuccarini rompe il silenzio dopo lo sgarro della Rai: “Mai visto nulla del genere…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Lorella Cuccarini rivela le sue preferenze sul Festival di Sanremo del 1993 Lorella Cuccarini è reduce della conduzione de La vita in diretta insieme al collega Alberto Matano. Una nuova esperienza che le ha fatto conoscere un altro mondo, tuttavia al termine della stagione sono state rese note le sue incomprensioni col giornalista calabrese. Nella sua lunga carriera artistica, la soubrette romana ha presentato vari programmi tv e varietà, affiancando anche il grande Pippo Baudo sia a Fantastico e successivamente anche sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo nel 1993. In una recente intervista per il portale TvBlog, la donna ha detto la sua su quale sia il brano che più le è rimasto nel cuore tra tutti in quell’edizione ... Leggi su kontrokultura

Sono stati una bella coppia lavorativa , sempre rispettosi, affiatati ma anche così simpatici da prendersi reciprocamente in giro, stare allo scherzo e riderci su. Non si sono mai "pestati i piedi" e ...

Alberto Matano, dopo l'affair Lorella Cuccarini torna a La Vita in Diretta da lunedì in solitaria ma prima sarà in tv ospite di C'è tempo per Alberto Matano è sicuramente stato il protagonista della s ...

