L’Atalanta non si ferma, nuovi sponsor per la Dea: le cifre (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Atalanta prosegue con il consolidamento del proprio progetto sportivo portato avanti in questi anni, non solo dal punto di vista tecnico con nuovi innesti di valore in squadra, ma anche sul versante delle scelte finanziarie. L’Atalanta non si ferma, nuovi sponsor per la Dea: gli accordi Lo sponsor della Dea per la prossima stagione 20/21 ormai alle porte sarà la piattaforma di trading online Plus500. Non solo, la squadra bergamasca manterrà il contratto con Radici Group, che verrà declinato in altre forme, e a anche stretto un accordo con Intesa Sanpaolo. Il gruppo bancario sarà main sponsor delle giovanili nerazzurre e battezzerà una delle tribune con il nome di “Rinascimento”, come il programma ideato a sostegno delle ... Leggi su quifinanza

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - alessiopagnott : RT @tancredipalmeri: Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con di… - Il_Valca : RT @tancredipalmeri: Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con di… - MTethanos : Comunque non mi sono ancora complimentato con l’Atalanta Gran colpo Miranchuk - IFranciosi : @scar15385 Qual è il motivo per cui Antonio Donnarumma non può fare il secondo portiere? Le altre squadre non mi se… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta non Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia