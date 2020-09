La posizione dell' Avv.Sen. Francesco Molinari, IDV, sul taglio dei parlamentari (Di venerdì 4 settembre 2020) Non mi rassegnerò mai, come chi - altro 'argomento' che spesso leggo e sento in giro da un popolo ormai affranto e che esercita il diritto di voto portando in Parlamento gli eletti che critica così ... Leggi su sardegnareporter

Ultime Notizie dalla rete : posizione dell La posizione dell' Avv.Sen. Francesco Molinari (IDV) sul taglio dei parlamentari Sardegna Reporter Caso Navalny, pressing su Merkel: “Fermi il gasdotto con la Russia”

Berlino avverte i russi sulla realizzazione del maxi progetto del gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe portare il gas russo verso la Germania. Potremmo congelarlo, si dice in ambienti vicini al governo ...

Quel cappuccio che umilia l’umanità

Così si umilia il prigioniero per negargli l’identità. Diversi i casi anche nel recente passato. L’Onu lo ha riconosciuto a più riprese come strumento di tortura Toglie l’identità, l’anima, qualche vo ...

