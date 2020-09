Il gioco PUBG Mobile è stato bannato dal governo indiano (Di venerdì 4 settembre 2020) India, il gioco PUBG Mobile è stato bannato Il governo indiano ha bannato PUBG Mobile, versione per iOS e Android del popolare battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds (gioco scaricato da milioni di persone), perché vi sono “preoccupazioni legate alla cybersicurezza”. In realtà dietro alla decisione ci sarebbe la crescente tensione tra India e Cina che ha portato nelle ultime settimane alla messa al bando di più di 100 app. La tensione tra le due nazioni ha raggiunto il culmine lo scorso giugno, quando 20 soldati indiani sono stati uccisi sull’Himalaya. Il governo indiano ha quindi iniziato a boicottare prodotti ... Leggi su tpi

Pechino, 04 set 05:48 - (Agenzia Nova) - Il colosso tecnologico cinese specializzato in giochi e social media Tencent Holdings si impegnerà con le autorità indiane per garantire la continua disponibil ...L’aggiornamento 1.0 di PUBG Mobile introdurrà il tanto atteso Erangel 2.0 ed arriverà su smartphone l’8 settembre. L’aggiornamento porterà anche la grafica Ultra HD, insieme al supporto a 90 fps per i ...