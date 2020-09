Grand Hotel Excelsior: stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Carlo Verdone (Di venerdì 4 settembre 2020) stasera su Rete 4, alle 21:27, torna un classico della comicità italiana anni '80: è Grand Hotel Excelsior, con Adriano Celentano, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano e Diego Abatantuono. stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda Grand Hotel Excelsior, un classico della commedia anni '80 diretto, nel 1982, da Castellano e Pipolo. Con protagonisti Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Carlo Verdone, Enrico Montesano e Diego Abatantuono, il film racconta le storie di alcuni personaggi che si sviluppano proprio all'interno del ... Leggi su movieplayer

