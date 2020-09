Elodie e Marracash incantano il red carpet di Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) La coppia formata da Elodie e Marracash hanno incantato il red carper del Festival del cinema a Venezia. Erano stati invitati nella giornata d’apertura dell’evento, i due cantanti sono arrivati al Lido insieme. Marracash ed Elodie erano molto eleganti, lei indossava un meraviglioso un lungo abito grigio metallizzato Donatella Versace, lui con il suo smoking sempre firmato Versace. Anche se durante la passerella non c’era la gente che li acclamava, i paparazzi si sono sbizzarriti scattando le foto. La coppia appare sempre più innamorata e fra uno scatto e l’altro si sono scambiati baci, sui social sono stati tanti i commenti da parte dei loro fan. Leggi su people24.myblog

