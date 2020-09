Dreams: il co-fondatore di Media Molecule Alex Evans lascia lo studio e l'industria dei videogiochi (Di venerdì 4 settembre 2020) Alex Evans, co-fondatore e technical director di Media Molecule, ha annunciato che lascerà lo studio e l'industria nel suo insieme. Recentemente su Twitter, lo sviluppatore ha confermato che grazie a "un po' di ricerca interiore ispirata dal lockdown", si prenderà una pausa dallo sviluppo dei videogiochi.Quale sarà il suo prossimo passo? Evans non è del tutto sicuro. In un successivo tweet, ha detto che non ha ancora deciso cosa farà dopo mentre si allontana da una carriera di tredici anni. "Sono stato nell'industria così a lungo che non sono ancora sicuro di quale sarà il prossimo passo per uno come me", ha scritto. Leggi altro... Leggi su eurogamer

