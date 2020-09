Drake Hollow - Recensione (Di venerdì 4 settembre 2020) Scrivere una storia, indipendentemente da quale sia il finale, regala emozioni incredibili. Quella incentrata nel mondo fantastico di Drake Hollow inizia con la tristezza di un ragazzo che lancia delle pietre in un laghetto, assorto nei suoi pensieri e con la rabbia nel cuore forse per un capriccio, una sfuriata da parte dei suoi o una battuta di troppo. Inconsapevole di quello che avverrà da lì a poco, un mistico corvo attira la sua attenzione svolazzandogli accanto, come per prendersi gioco di lui. Infastidito, il ragazzo cerca di cacciarlo via. Inaspettatamente inizia a seguirlo, conducendolo poi in luogo circondato da rovine. A sorpresa, il corvo gli rivolgerà la parola e gli proporrà un'avventura in un mondo in rovina e gli parlerà dei Drake, un popolo affranto e costretto a vivere nascosto per ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un peculiare survival dallo stile visivo davvero notevole nella nostra recensione di #DrakeHollow - zazoomblog : Drake Hollow giocato in diretta alle 21 tra survival creature interdimensionali e un delizioso stile visivo -… - Eurogamer_it : Alle 21 giochiamo in diretta a #DrakeHollow. - mogiodiodema : @XboxP3 Ciao Phil. Sono italiano e vivo in Italia ????. Ho un abbonamento @XboxGamePass Ultimate e gioco sia su PC ch… - GamesPaladinsIT : Drake Hollow è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Game Pass -

Ultime Notizie dalla rete : Drake Hollow Drake Hollow: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot GamerBrain.net Drake Hollow: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito all’arrivo sul mercato videoludico di una quantità molto generosa di Survival Sandbox, per ogni gusto e piattaforma. Dopo Grounded, Windbound e molti altri, è ...

Drake Hollow giocato in diretta alle 21 tra survival, creature interdimensionali e un delizioso stile visivo

Le dirette di Eurogamer.it tornano a tenervi compagnia anche oggi! Nello specifico, la diretta in programma questa sera si concentrerà su Drake Hollow di The Molasses Flood. Il gioco è disponibile dal ...

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito all’arrivo sul mercato videoludico di una quantità molto generosa di Survival Sandbox, per ogni gusto e piattaforma. Dopo Grounded, Windbound e molti altri, è ...Le dirette di Eurogamer.it tornano a tenervi compagnia anche oggi! Nello specifico, la diretta in programma questa sera si concentrerà su Drake Hollow di The Molasses Flood. Il gioco è disponibile dal ...