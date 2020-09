Donnarumma: «Bravi a non disunirci dopo il gol subito. Vogliamo riscattarci» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il portiere dell’Italia, Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «dopo tanto tempo la prima partita è sempre complicata, abbiamo provato sempre a giocare la palla. Siamo stati Bravi a non disunirci dopo il gol subito, adesso proveremo a riscattarci nella prossima importante gara» DZEKO – «Devi stare sempre attento, al minimo spazio che gli concedi ti punisce.» TIFOSI – «Non è facile giocare senza pubblico, speriamo torni presto il pubblico sugli spalti. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24

