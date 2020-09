Da TL a Top Calcio, contributi pubblici per 4,2 mln nel 2019 (Di venerdì 4 settembre 2020) Fabio Ravezzani, consigliere delagato del gruppo Medipason (e salito al 48% del capitale), ha voluto fornire un chiarimento a proposito dei finanziamenti pubblici ottenuti dalle quattro televisioni del gruppo nell’anno 2019. «Una piccola precisazione per evitare equivoci – ha spiegato a Calcio e Finanza –. Telelombardia non ha percepito oltre 7 mln di finanziamenti pubblici … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio. Leggi su calcioefinanza

L'accordo tra il giocatore e i nerazzurri c'è da tempo e ora si attende solo la rescissione con il Barcellona MILANO - Arturo Vidal continua a sorridere e lo mostra sui social. Mercoledì aveva postato ...

Inzaghi ai tifosi della Lazio: “Speriamo in un'altra stagione top”

"Volevo ringraziare a nome mio e dello staff tutti quanti. I nostri tifosi non ci hanno abbandonato, nonostante la situazione sanitaria attuale. Speriamo di fare una stagione importante come l'ultima, ...

